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После стрельбы на Пушкинской улице возбудили уголовное дело

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Таким образом мужчина попытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке.

Полицейские возбудили уголовное дело после выходки со стрельбой на Пушкинской улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, вечером 26 апреля около дома 11 правоохранители задержали 35-летнего рецидивиста из Мурманской области, который выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. Таким образом мужчина попытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого судили за побои и наркотики.

Ранее мы сообщили о том, что на Большой Озерной улице неизвестный выстрелил в 12-летнего подростка. У юноши зафиксировали ранение правой скуловой области лица. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: пушкинская улица, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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