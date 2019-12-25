На Большой Озерной неизвестный выстрелил в подростка

Пострадавшего госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

В Озерках в Выборгском районе Петербурга неизвестный обстрелял юношу. Полиция начала по данному факту проверку.

По предварительным данным, ночью 28 апреля в травмпункт на Камышовой улице пришел 12-летний подросток. У него зафиксировали ранение правой скуловой области лица. Пострадавшего госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

Накануне вечером около дома 48 по Большой Озерной улице кто-то выстрелил в него из пневматического оружия. На месте происшествия видеонаблюдения нет. Злоумышленника разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Поляны в Ленобласти мужчина обстрелял детскую площадку на Выборгском шоссе. На месте полицейские задержали 44-летнего рецидивиста. У него изъяли ружье ИЖ-58, числящееся как похищенное с 2015 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, правонарушитель помещен в ИВС.

Фото: Piter.TV