Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в пешехода на проспекте Культуры

Троих участников конфликта доставили в отдел полиции. Всего их было четыре, но один находится в больнице.

Полиция задержала водителя "Лексуса", который устроил стрельбу во дворе дома на проспекте Культуры. Им оказался 38-летний неработающий мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее водитель уже был судим за самоуправство. Помимо него в отдел полиции доставили еще двух участников конфликта. Их привлекли к административной ответственности. Расследование продолжается.

Напомним, ночью 17-го января между водителем иномарки и тремя неизвестными пешеходами завязался конфликт, в результате которого мужчина 3 раза выстрелил из травматического пистолета "Оса" в незнакомца. После этого пешеходы побили своего оппонента. Одного из пострадавших госпитализировали с огнестрельным ранением шеи, живота и левого предплечья.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО