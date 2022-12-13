После пожара на Косыгина возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин после пожара в квартире на проспекте Косыгина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительной информации, 6 апреля в съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Косыгина, после пожара были обнаружены тела двух женщин, при этом спастись удалось трём женщинам и мужчине. По предварительным данным, причиной смерти погибших является отравление угарным газом. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе для установления причин смерти женщин.

По словам соседей, горевшая квартира имела плохую репутацию. Она была расположена на первом этаже, окна заклеены бумагой. Комнаты посещали различные мужчины. Жильцы дома подозревают, что там оказывали секс-услуги.

Видео: СК СПб