Во время пожара в коммуналке на Косыгина погибли 2 человека

Ещё два человека пострадали.

В Красногвардейском районе в коммунальной квартире во время пожара погибли два человека, также есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в 7-комнатной коммунальной квартире на проспекте Косыгина поступило 6 апреля в 11:36. В комнате площадью 10 м2 происходило горение обстановки по всей площади

В результате пожара погибли два человека и двое пострадавших направлены в медицинское учреждение.

В конце марта на улице Куйбышева произошло возгорание в коммуналке, погибла женщина.

Фото: Piter.TV