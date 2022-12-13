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Во время пожара в коммуналке на Косыгина погибли 2 человека
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара в коммуналке на Косыгина погибли 2 человека

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Ещё два человека пострадали.

В Красногвардейском районе в коммунальной квартире во время пожара погибли два человека, также есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в 7-комнатной коммунальной квартире на проспекте Косыгина поступило 6 апреля в 11:36. В комнате площадью 10 м2 происходило горение обстановки по всей площади

В результате пожара погибли два человека и двое пострадавших направлены в медицинское учреждение.

В конце марта на улице Куйбышева произошло возгорание в коммуналке, погибла женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальная квартира, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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