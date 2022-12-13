Во время пожара в коммуналке на Косыгина погибли 2 человека

В Красногвардейском районе в коммунальной квартире во время пожара погибли два человека, также есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в 7-комнатной коммунальной квартире на проспекте Косыгина поступило 6 апреля в 11:36. В комнате площадью 10 м2 происходило горение обстановки по всей площади
В результате пожара погибли два человека и двое пострадавших направлены в медицинское учреждение.
В конце марта на улице Куйбышева произошло возгорание в коммуналке, погибла женщина.
Фото: Piter.TV
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