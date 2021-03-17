Нападение на родного брата с ножом в Купчино привело к уголовному делу о покушении на убийство

Следственные органы СК России по Петербурга предъявили обвинение мужчине, который накануне ударил ножом родного брата в Купчино. Он обвиняется по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Из материалов уголовного дела следует, что братья поссорились и 35-летний Павел около 10 раз ударил ножом 38-летнего Владислава, затем выстрелил в него несколько раз и скрылся с места происшествия. Потерпевший остался лежать на асфальте. Накануне он находился в тяжелом состоянии.
Решается вопрос об аресте обвиняемого. Мужчина работает таксистом.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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