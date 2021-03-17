Нападение на родного брата с ножом в Купчино привело к уголовному делу о покушении на убийство

Злоумышленнику не удалось довести до конца свой преступный умысел, так как потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Следственные органы СК России по Петербурга предъявили обвинение мужчине, который накануне ударил ножом родного брата в Купчино. Он обвиняется по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что братья поссорились и 35-летний Павел около 10 раз ударил ножом 38-летнего Владислава, затем выстрелил в него несколько раз и скрылся с места происшествия. Потерпевший остался лежать на асфальте. Накануне он находился в тяжелом состоянии.

Решается вопрос об аресте обвиняемого. Мужчина работает таксистом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО