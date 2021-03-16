Конфликт с ножевым ранением в Купчино произошел между братьями

Спустя несколько часов после происшествия полиции удалось задержать агрессора.

Полиция установила личность человека, который напал на мужчину 16-го марта в Купчино. Оказалось, что агрессор приходится пострадавшему братом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее появилась информация о том, что около дома №80 по Бухарестской улице водитель иномарки ранил своего пассажира и оставил мужчину лежать на асфальте. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшим оказался 35-летний Павел ― брат 38-летнего Владислава. Родственники поссорились, после чего младший брат ударил мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО