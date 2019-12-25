В Купчино водитель ранил пассажира из ракетницы и порезал ножом

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, автомобилиста разыскивают.

Во втором часу дня 16 марта в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в Купчино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в районе дома №80 по Бухарестской улице, перед поворотом на улицу Турку, автомобилист напал на мужчину с ножом и затем скрылся.

Установлено, что конфликт между водителем иномарки и его пассажиром вспыхнул в салоне автомобиля. Когда пассажир стал выходить из машины, автомобилист ранил его из ракетницы, затем догнал и несколько раз ударил ножом. После расправы жестокий водитель сел в иномарку и скрылся, а потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельным и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полиция ищет автомобилиста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Гатчины получил огнестрельное ранение во время конфликта у клуба.

Фото: Piter.TV