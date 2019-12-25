Житель Гатчины получил огнестрельное ранение во время конфликта у клуба

Кроме того, мужчину избили.

В ночь на 14 марта в Гатчинскую КМБ обратился 27-летний местный житель с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Как стало известно стражам порядка, мужчина получил ранение во время конфликта у клуба на улице Генерала Кныша в Гатчине. На пострадавшего напал 22-летний сын знакомого. Он дважды выстрелил в своего оппонента, а также избил.

В результате у потерпевшего кроме огнестрела закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы, рваная рана грудной клетки и перелом скуловой кости. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Стрелка оперативно задержали. У него изъяли пистолет. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу и области