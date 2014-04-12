В петербургской больнице при загадочных обстоятельствах умерла 8-месячная девочка

Ее госпитализировали из квартиры дома на улице Черкасова.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти 8-месячной девочки, которую госпитализировали накануне из квартиры дома на улице Черкасова. Малышка скончалась в больнице по неустановленной причине. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Информация о случившемся поступила в полицию 14 марта в 20:20. К стражам порядка обратились медики Петербургского Государственного педиатрического медуниверситета, куда привезли ребенка. Девочка умерла в медучреждении.

Труп направили в морг для установления причин смерти.

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