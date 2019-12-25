На проспекте Ветеранов мигрант ударил дворника ножом в грудь

Потерпевшего в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

В воскресенье, 14 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации гражданина Узбекистана с ножевым ранением грудной клетки слева. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Раненый мужчина лежал возле дома №173/7 на проспекте Ветеранов. Полицию и скорую помощь вызвали местные жители. Потерпевший приехал в Петербург 15 сентября 2020 года и работал дворником. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался соотечественник мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанного поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что в коммуналке на Мастерской хозяин комнаты зарезал неизвестного мужчину.

Фото: Piter.TV