В коммуналке на Мастерской хозяин комнаты зарезал неизвестного мужчину

Инцидент произошел во время распития спиртных напитков.

В квартире на Мастерской улице мужчина скончался после ножевого ранения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 марта поступило сообщение из службы 03 о том, что в квартире дома 3 по улице Мастерская произошло ножевое ранение. Прибывшим нарядом на место происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаной раной передней поверхности шеи.

По предварительной информации, в своей комнате коммунальной квартиры 46-летний Д. в ходе ссоры во время распития спиртных напитков нанес удар ножом в область шеи неизвестному мужчине.

Подозреваемый задержан. Изъято: нож со следами вещества бурого цвета, одежда убитого со следами вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее шиномонтажник насмерть забил кувалдой сменщика в автомастерской в Колпино.

Фото: Piter.tv