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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на бригаду "скорой" в Петербурге
Сегодня, 8:20
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на бригаду "скорой" в Петербурге

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Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 28 ноября. 

Напомним, 25 ноября на улице Руднева прохожий угрожал ножом медикам, которые прибыли к жилому дому по вызову. Мужчину доставили в отдел полиции. 

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Фото: пресс-служба СК РФ; ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: александр бастрыкин, нападение на бригаду скорой помощи, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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