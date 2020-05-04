Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на бригаду "скорой" в Петербурге

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 28 ноября.

Напомним, 25 ноября на улице Руднева прохожий угрожал ножом медикам, которые прибыли к жилому дому по вызову. Мужчину доставили в отдел полиции.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ; ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти