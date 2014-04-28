  1. Главная
Напавший на подростка в Колпино стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 17:09
Подозреваемого поймали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении мужчины, который напал на 15-летнего подростка в Колпино. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Фигурант 1988 года рождения 15 декабря, находясь в состоянии опьянения на улице Веры Слуцкой, устроил конфликт с незнакомым юношей. Используя "пневмат", злоумышленник направил его в сторону ребенка, приказал лечь, схватил за одежду, повалил на землю и ударил пистолетом по голове. 

Подозреваемого поймали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что избившая полицейских в Петербурге оштрафована на 120 тыс. рублей. Правоохранители хотели задержать ее и еще одного мужчину за мелкое хулиганство. 

Фото: Piter.TV 

