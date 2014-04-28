  1. Главная
Избившая полицейских в Петербурге оштрафована на 120 тыс. рублей
Сегодня, 16:05
Правоохранители хотели задержать ее и еще одного мужчину за мелкое хулиганство.

В Петербурге оглашен приговор женщине, которая оскорбила и избила полицейских. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 декабря. 

В феврале женщина находилась на Выборгской набережной в состоянии опьянения. Правоохранители хотели задержать ее и еще одного мужчину за мелкое хулиганство. Однако на требование проследовать в отдел фигурантка отреагировала с агрессией, ударив сотрудников полиции по голове. После этого подсудимая начала оскорблять их. 

В оскорблении представителей власти горожанка созналась, в избиении – нет. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина нанесла своему мужу 58 ударов металлической трубой в поселке имени Свердлова. 

Фото: Piter.TV 

