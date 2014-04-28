Избившая полицейских в Петербурге оштрафована на 120 тыс. рублей

Правоохранители хотели задержать ее и еще одного мужчину за мелкое хулиганство.

В Петербурге оглашен приговор женщине, которая оскорбила и избила полицейских. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 декабря.

В феврале женщина находилась на Выборгской набережной в состоянии опьянения. Правоохранители хотели задержать ее и еще одного мужчину за мелкое хулиганство. Однако на требование проследовать в отдел фигурантка отреагировала с агрессией, ударив сотрудников полиции по голове. После этого подсудимая начала оскорблять их.

В оскорблении представителей власти горожанка созналась, в избиении – нет. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина нанесла своему мужу 58 ударов металлической трубой в поселке имени Свердлова.

Фото: Piter.TV