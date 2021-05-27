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После гибели подростка-зацепера в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:13
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После гибели подростка-зацепера в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Травмы получены в результате его падения с внешней части электропоезда. 

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ после гибели подростка-зацепера на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ 31 октября. 

Следствие установило, что вечером 30 октября на подъезде к Зеленогорску обнаружили тело молодого человека 2009 года рождения с повреждениями, которые характерны для железнодорожного травмирования. Травмы получены в результате его падения с внешней части электропоезда. 

Следователь и следователь-криминалист СК РФ провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы. Также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: зеленогорск, погиб зацепер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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