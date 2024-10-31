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Подросток-зацепер погиб, спрыгнув с электрички до Зеленогорска

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Обстоятельства трагедии уточняют специалисты.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту гибели подростка в Петербурге, произошедшей в среду, 30 октября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось, когда несовершеннолетний передвигался между вагонами электропоезда, следовавшего от станции Удельная в сторону Зеленогорска. Во время торможения поезда перед конечной станцией молодой человек попытался спрыгнуть, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства трагедии уточняют специалисты. Прокуратура Петербурга занимается проверкой соблюдения норм безопасности при использовании железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Ленобласти отделалась условным сроком за хранение немаркированного алкоголя.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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