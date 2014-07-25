Жительница Ленобласти отделалась условным сроком за хранение немаркированного алкоголя

Также она должна выплатить штраф.

Осуждена жительница Ленинградской области за контрабанду и хранение немаркированной алкогольной продукции. Об этом рассказала Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ноябре 2022 года женщина незаконно перевезла более 600 банок красной икры лососевых рыб из Эстонии в Россию. Контрабанда была пресечена сотрудниками Кингисеппской таможни.

Также с декабря 2022 по март 2023 года на складе магазина и в гараже женщина хранила немаркированную алкогольную продукцию стоимостью более 1,4 млн рублей.

Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Ранее россиянка пыталась провезти из Эстонии 4 слитки золота стоимостью 1,3 млн рублей.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура