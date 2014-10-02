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В Ленинградской области задержаны сотрудники полиции по делу о взятках за проезд грузовиков

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Они подозреваются в получении взяток на сумму около 700 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузов по трассе "Скандинавия" и местным дорогам.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело против начальника 101-го отдела полиции и заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленобласти.

Они подозреваются в получении взяток на сумму около 700 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузов по трассе "Скандинавия" и местным дорогам.

С мая по ноябрь 2024 года полицейские регулярно получали деньги от представителей транспортных компаний. Задержания прошли при передаче взятки, также проведены обыски по месту их службы и проживания. Подозреваемым грозит обвинение по статье 290 УК РФ, касающейся получения взятки группой лиц в крупном размере.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность других лиц. Также планируется возбуждение ходатайства о применении меры пресечения.

Видео: СК по Ленобласти

Теги: взятка, гибдд, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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