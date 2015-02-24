В Ленобласти пресечена коррупционная схема с участием полицейских

Они получали взятки от грузоперевозчиков.

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выявили коррупционные действия среди сотрудников полиции Выборгского района Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что начальник одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ежемесячно получали взятки от представителей грузоперевозчиков за беспрепятственное движение большегрузов по территории Выборгского района и трассе А-121 "Скандинавия". По предварительным данным, сумма взяток составила около миллиона рублей.

Подозреваемые обеспечивали "покровительство" коммерсантам, закрывая глаза на возможные нарушения и создавая им привилегированные условия для движения по маршрутам. В результате собранные материалы были переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства и процессуального решения.

В случае подтверждения вины оба подозреваемых будут уволены по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, их непосредственные руководители будут подвергнуты строгим дисциплинарным мерам.

Ранее старшего оперуполномоченного петербургского УМВД заключили под стражу за взятку.

Видео: МВД