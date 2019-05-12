Суд рассмотрит дело петербуржца, обвиняемого в убийстве и расчленении отца

Инцидент произошел в ноябре 2021 года.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего петербуржца. Он обвиняется в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 13 ноября 2021 года, находясь в квартире одного из домов на Новосмоленской набережной, в ходе конфликта выстрелил в голову отцу из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте преступления. После этого обвиняемый расчленил тело отца пилой на четыре части, упаковал их в мешки и сумки, а ночью вывез их на тележках из гипермаркета к реке Смоленке. Там все сумки он сбросил в воду.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv