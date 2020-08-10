В Сестрорецке 17-летний подросток на питбайке сбил 6-летнего мальчика

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка питбайком. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
В соцсетях появилась информация о том, что в Сестрорецке 17-летний подросток на питбайке сбил шестилетнего мальчика на газоне. Ребенку оказана медицинская помощь.
По данному факту следственным отделом по Курортному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.118 УК РФ.
Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 12 человек. Возбуждено уголовное дело.
Фото: unsplash (Jordan Andrews)
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