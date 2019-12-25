Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка-инвалида в реабилитационном центре в Ленобласти

По предварительной информации, 3 октября в период с 07:00 до 08:40 медсестра посадила мальчика на поврежденное кресло, не зафиксировала от соскальзывания, после чего оставила без присмотра не менее чем на 25 минут.

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в реабилитационном центре для детей с инвалидностью. Семилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию с диагнозом асфиксия, кома 3 степени. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 3 октября в период с 07:00 до 08:40 медсестра посадила мальчика на поврежденное кресло, не зафиксировала от соскальзывания, после чего оставила без присмотра не менее чем на 25 минут. В результате ребёнок соскользнул с кресла и повис на фиксирующих ремнях, от сдавливания органов шеи у него развилась асфиксия. Мальчик проходит реабилитацию в центре, так как он имеет органическое поражение головного мозга, ДЦП, задержку нервно-психического и речевого развития, частичную атрофию зрительных нервов.

Медсестра находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда по неосторожности.

Фото: СК РФ по ЛО