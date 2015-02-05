После падения с высоты женщины с ребёнком возбудили уголовное дело

Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась, ребенок находится под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования девятимесячного ребёнка в результате падения с высоты. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями следственного отдела по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт - Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следствия установлено, что женщина с малолетним ребенком вечером 10 сентября была обнаружена у подъезда дома по улице Кораблестроителей с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась, ребенок находится под наблюдением врачей.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу