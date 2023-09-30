В Ленобласти возбудили уголовное дело после ДТП на "Коле" с участием пассажирского автобуса

Следователи выясняют все детали произошедшего.

Во Всеволожском районе возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

На 22 км автодороги "Кола" 7 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры. В результате ДТП несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Следственным отделом по Всеволожску возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Полицейские следствием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также установление причин и условий произошедшего.

Видео: Telegram/ Следком Ленинградской области