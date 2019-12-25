  1. Главная
В ДТП на трассе "Кола" с автобусом и фурой пострадали как минимум семеро
Сегодня, 8:13
В тяжелом состоянии находится 15-летний подросток.

На трассе "Кола" во Всеволожском районе накануне вечером произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фурой "Тонар". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Авария случилась на 22-м километре автодороги. Предварительно, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе – 15-летний подросток, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП в Красном Селе возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

