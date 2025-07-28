По факту ДТП на дороге "подъезд к ж/д станции "Росинка" возбудили уголовное дело

Водитель задержан.

По факту смертельной аварии в Лужском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, около 18:40 27 июля на 1 км автодороги "подъезд к ж/д станции "Росинка"" Мшинского сельского поселения 69-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, по неустановленной причине наехал на 12-летнего подростка, который шел по обочине. Подросток скончался на месте происшествия.

По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области