В Лужском районе в ДТП погиб 12-летний пешеход

Его сбил 69-летний автомобилист.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 18:40 на 1 км автодороги "подъезд к ЖД станции Росинка" Мшинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области 69-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, по неустановленной причине совершил наезд на 12-летнего подростка, который шел по обочине.

В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия.

Ранее тройное ДТП со смертельным исходом произошло под Петербургом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области