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Возбуждено уголовное дело после ДТП с грузовиком, наехавшим на пенсионерку во дворе на Гражданском проспекте
Сегодня, 15:33
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Возбуждено уголовное дело после ДТП с грузовиком, наехавшим на пенсионерку во дворе на Гражданском проспекте

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От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком, наехавшим на пенсионерку у дома по Гражданскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти. 

У дома 123 корпус 2 по Гражданскому проспекту 32-летний водитель на грузовом автомобиле "Форд", двигаясь задним ходом вдоль дома, наехал на 75-летнюю женщину От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: гражданский проспект, грузовик, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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