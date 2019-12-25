Возбуждено уголовное дело после ДТП с грузовиком, наехавшим на пенсионерку во дворе на Гражданском проспекте

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком, наехавшим на пенсионерку у дома по Гражданскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 123 корпус 2 по Гражданскому проспекту 32-летний водитель на грузовом автомобиле "Форд", двигаясь задним ходом вдоль дома, наехал на 75-летнюю женщину От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.tv