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По факту смертельного наезда на пенсионерку во дворе жилого дома на Гражданском проводится проверка

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Водитель 1992 года рождения, управляя грузовиком марки Ford, сдавал назад и сбил женщину 1949 года рождения

В среду, 26 марта, в 12:29 возле дома 123, корпус 2 на Гражданском проспекте произошло ДТП. Водитель 1992 года рождения, управляя грузовиком марки Ford, сдавал назад и сбил женщину 1949 года рождения, пишет ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

Полиция проводит проверку по факту случившегося ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что мигрант незаконно поселил в общежитии в Лужском районе четырех соотечественников.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: мвд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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