По факту получения взятки главным инженером в Петербурге возбуждено уголовное дело

Установлено, что подозреваемый, начиная с января 2022 года, систематически принимал взятки от индивидуального предпринимателя, получая наличные денежные средства и переводы на банковский счёт в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Следственным подразделением по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одной из обслуживающих организаций Невского района. Основанием для расследования стали признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение крупной взятки).

Установлено, что подозреваемый, начиная с января 2022 года, систематически принимал взятки от индивидуального предпринимателя, получая наличные денежные средства и переводы на банковский счёт в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Взятки предоставлялись за разрешение нелегального потребления электроэнергии и размещение оборудования в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Ткачей. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 375 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан, проведено обследование его рабочего места. Мужчине официально предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

Одновременно возбуждено уголовное дело и в отношении индивидуального предпринимателя, выплачивавшего вознаграждение. Действия последнего квалифицированы по пункту 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Предпринимателю также предъявлено обвинение, рассматривается вопрос о выборе меры пресечения.

Следствие продолжает проводить процессуальные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств совершения преступлений.

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Фото: Piter.TV