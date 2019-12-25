В Шушарах двое приятелей похитили 14 пачек сливочного масла на 4029 рублей

Их действия квалифицировались как грабеж, совершённый организованной группой по предварительному сговору, согласно статье 161 УК РФ.

В Шушарах двое мужчин, Рустам Е. и Сергей В., совершили кражу в магазине, похитив 14 упаковок сливочного масла на общую сумму 4029 рублей, за что были задержаны и осуждены, сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Преступники попытались спрятать добычу в рюкзак и покинуть магазин, игнорируя предупреждения сотрудника. Проигнорировав призыв оплатить товар, оба скрылись с маслом, не оплатив покупку.

Их действия квалифицировались как грабеж, совершённый организованной группой по предварительному сговору, согласно статье 161 УК РФ. В результате суд назначил наказания: Рустаму Е. назначено 5 лет тюрьмы, Сергею В. — 4,5 года лишения свободы.

Ранее суд огласил приговор петербуржцу за поджог шкафа сотовой связи. Поджог произошёл глубокой ночью. В результате пожара металлическая конструкция шкафа, предназначенная для размещения оборудования, полностью сгорела, технические устройства внутри оказались повреждены. Пострадавших не было, ущерб составил 266 тысяч рублей.

Фото: Unsplash (Sorin Gheorghita)