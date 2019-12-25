Суд огласил приговор петербуржцу за поджог шкафа сотовой связи

Обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Лифанова, признанного виновным в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судебных органов города.

В материалах дела указывается, что в июне прошлого года Лифанов устроил поджог шкафа мобильной связи, расположенного в Приморском районе Петербурга, на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта.

Поджог произошёл глубокой ночью. В результате пожара металлическая конструкция шкафа, предназначенная для размещения оборудования, полностью сгорела, технические устройства внутри оказались повреждены. Пострадавших не было, ущерб составил 266 тысяч рублей.

В судебном заседании Лифанов признался, что пообещал деньги за совершение поджога неизвестные пользователи популярного мессенджера. Обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Суд постановил назначить Лифанову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком той же продолжительности.

Ранее мы сообщили о том, что gеред судом в Петербурге предстанет мужчина, пытавшийся организовать убийство по найму.

Фото: Piter.TV