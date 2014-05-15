Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, пытавшийся организовать убийство по найму

Задуманное преступление не было доведено до конца: исполнитель отказался убивать человека и добровольно сообщил органам правопорядка о готовящемся злодеянии.

Прокуратурой Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Тютина, обвиняемого по статье 33 ч. 3, статье 30 ч. 1 и пункту "з" статьи 105 ч. 2 УК РФ (организация покушения на убийство по заказу).

Согласно материалам следствия, мотивом преступления послужила личная неприязнь подсудимого к своему знакомому, вследствие чего Тютин решил подготовить его ликвидацию посредством найма наемного убийцы за оплату в сумме 750 тысяч рублей.

До наступления 20 декабря 2023 года обвиняемый подобрал лицо, согласившееся исполнить преступление, передав ему подробную информацию о жертве, находящейся за пределами Российской Федерации. Задуманное преступление не было доведено до конца: исполнитель отказался убивать человека и добровольно сообщил органам правопорядка о готовящемся злодеянии.

После ознакомления обвиняемого с материалами обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение в Невский районный суд.

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Фото: Piter.TV