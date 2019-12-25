Петербурженке вынесли приговор за контрабанду ювелирных изделий из Милана

Женщина получила условный срок длительностью 2 года 6 месяцев с испытательным периодом на протяжении 3 лет.

В Петербурге суд вынес обвинительный приговор женщине, совершившей попытку нелегального ввоза драгоценностей. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В августе 2021 года обвиняемая вернулась в аэропорт Пулково из Милана, намеренно скрыв дорогостоящие ювелирные изделия — серьги и колье общей стоимостью более 6 миллионов рублей — от декларирования при прохождении пограничного контроля.

Находящиеся в багаже украшения были выявлены сотрудниками таможенной службы в процессе проверки и немедленно конфискованы. Представитель обвинения подчеркнула, что умышленное сокрытие ценностей от таможенного оформления квалифицируется не как случайная ошибка, а как уголовно наказуемое деяние.

Женщина получила условный срок длительностью 2 года 6 месяцев с испытательным периодом на протяжении 3 лет.

Ранее мы сообщили о том, что перед судом предстанет работник морского порта Петербурга из-за смертельного наезда на тальмана.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура