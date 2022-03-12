Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве со сдачей квартир в Петербурге

Удалось установить и доказать 17 эпизодов мошенничеств, совершенных участниками организованной группы.

В Северной столице завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, связанном со сдачей квартир в аренду. Ущерб от их "деятельности" составил почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступная группа состояла из трех человек: 35-летней уроженки Краснодара и двоих уже ранее судимых жителей Астраханской области. По адресам проживания были проведены обыски. Обнаружены и изъяты 5 банковских карт, 5 мобильных телефонов, 160 сим-карт, ноутбук и 55 тыс. рублей наличными.

Однако мужчины подписали контракт с Минобороны, сейчас они числятся в списках пропавших без вести. Так что перед судом предстанет только женщина.

Схема мошенников была простой: они размещали в сети фиктивные объявления о сдаче в аренду жилья с липовыми фотографиями. Квартиросъемщика убеждали внести предоплату в размере суммы месячного найма, чтобы сохранить жилье. После перевода никто больше по номеру телефона не отвечал.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержаны подозреваемые, которые обманом завладели семью квартирами в Кронштадте.

Фото: Piter.TV