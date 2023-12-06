Мошенница в Петербурге выманила у 75-летней пенсионерки 195 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки в Калининском районе. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 июня обратилась социальный работник с информацией о том, что ее 75-летняя подопечная отдала неизвестному 195 тыс. рублей. Прибывшие на место правоохранители установили: днем ранее пожилой женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником силовых структур и заявила о том, что для того, чтобы получить налоговую декларацию, ей необходимо передать через курьера свои денежные средства, которые поместят в банк. Пенсионерка сделала это. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день сотрудники уголовного розыска у дома 47 по Мебельной улице по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 44-летнюю местную жительницу.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка отдала мошенникам 2,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV