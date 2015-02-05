Пожилая петербурженка отдала мошенникам 2,2 млн рублей

Мошенник, причастный к этому преступлению, в настоящее время находится под стражей.

Полицейские Приморского района установили причастность ранее задержанного в совершении еще одного эпизода мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 23 июня.

В полицию Приморского района 21 июня обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей позвонили неизвестные и, введя в заблуждение, заявили о необходимости передать деньги курьеру для внесения их на "безопасный" счет. После этого пожилая женщина передала злоумышленникам 2,2 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена причастность к совершению этого преступления задержанного 20 июня 21-летнего петербуржца. В настоящее время он находится под стражей. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница банка в Петербурге не дала мошенникам обокрасть пенсионера.

Фото: Piter.TV