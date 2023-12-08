Сотрудница банка в Петербурге не дала мошенникам обокрасть пенсионера

Подозреваемый разыскивается.

Пожилой петербуржец едва не стал жертвой мошенников. Его спасла сотрудница банка, пишет 12 июня 78.ru.

В отделение одного из банков города на Неве 10 июня обратился 87-летний пенсионер и заявил, что хочет снять все деньги, имеющиеся на его счету. Работница заподозрила что-то неладное и связалась с полицейскими, вызвав их к мужчине домой.

Прибывшие в квартиру жителя Петербурга правоохранители установили, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и под предлогом подозрительных операций убедил перевести деньги на "безопасный счет". До этого пенсионер уже отправлял через банкомат на указанный счет 470 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается.

Ранее академик РАН из Петербурга остался без 1,9 млн рублей из-за телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV