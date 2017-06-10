Полицейским удалось найти телефонного мошенника, который уговорил пенсионера отдать 200 тыс.рублей

Злоумышленник сказал о том, что сестра потерпевшего якобы попала в ДТП.

Полицейские Петербурга задержали предполагаемого "телефонного мошенника", который обманом убедил пенсионера передать 200 тысяч рублей. Как узнал Piter.tv, потерпевший 1934-го года рождения обратился к правоохранителям 22 сентября.

Пожилой мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и сказал о том, что для того, чтобы его сестра избежала уголовной ответственности за ДТП, нужно передать деньги. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

26 сентября 22-летний подозреваемый был задержан в поселке Янино-1. Молодой человек является безработным. Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ранее в отношении него уже было возбуждено дело о краже.

Ранее Piter.tv писал о том, что телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга 1,7 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти