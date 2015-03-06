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Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга 1,7 млн рублей
Сегодня, 15:18
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Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга 1,7 млн рублей

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Правоохранители возбудили уголовное дело.

Телефонные мошенники развели пожилую петербурженку на 1,7 млн рублей. Пенсионерке позвонили "сотрудники полиции и Центробанка", они порекомендовали бабушке перевести средства на "безопасный счет". Доверчивая женщина отправила деньги злоумышленникам.

По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что лишилась 1 млн 697 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее на Piter.tv: на Подрезова сгорела детская коляска.

Фото:  Piter.tv

 

Теги: аферисты, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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