Курьеры от телефонных мошенников попались в руки полицейских Гатчины

В нарушении законов подозревают двух молодых людей.

В пятницу, 27 мая, стало известно о задержании 24-летнего электромонтажника из Всеволожска и 23-летнего безработного жителя Астраханской области. Мужчин подозревают в мошенничестве. Предполагается, что задержанные выполняли роль курьеров телефонных мошенников.

Как сообщила Гатчинская служба новостей, мошенники представлялись родственниками, попавшими в беду, и просили крупные суммы, чтобы урегулировать вопрос. Злоумышленники успели обмануть трех пенсионеров на 350 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

В Петербурге также действуют мошенники. Во Фрунзенском районе 21-летний злоумышленник развел пожилую женщину на 120 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv