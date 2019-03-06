Курьеры от телефонных мошенников попались в руки полицейских Гатчины

В пятницу, 27 мая, стало известно о задержании 24-летнего электромонтажника из Всеволожска и 23-летнего безработного жителя Астраханской области. Мужчин подозревают в мошенничестве. Предполагается, что задержанные выполняли роль курьеров телефонных мошенников.
Как сообщила Гатчинская служба новостей, мошенники представлялись родственниками, попавшими в беду, и просили крупные суммы, чтобы урегулировать вопрос. Злоумышленники успели обмануть трех пенсионеров на 350 тыс. рублей.
Расследование продолжается.
В Петербурге также действуют мошенники. Во Фрунзенском районе 21-летний злоумышленник развел пожилую женщину на 120 тыс. рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все