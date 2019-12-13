Во Фрунзенском районе 21-летний злоумышленник развел пожилую женщину на 120 тыс. рублей

Мужчина представился внучкой бабушки и попросил денежной помощи.

В субботу, 14 мая, мошенник обманул пенсионерку на крупную сумму. Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Злоумышленник позвонил пожилой женщине и представился ее внучкой, а затем попросил передать 120 тыс. рублей курьеру, чтобы родственницу не привлекли к ответственности за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Позже обманутая жительница Купчино поняла, что стала жертвой афериста. Она обратилась в полицию. По "горячим следам" стражи порядка задержали 21-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он является уроженцем Алтайского края.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленник сейчас находится в изоляторе.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону