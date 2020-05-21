Опубликовано видео первого допроса по делу о фейке о продаже масок

Следком опубликовал видео первого допроса подозреваемой по делу.

В Москве из-за ложной информации о продаже масок из гуманитарной помощи возбуждено уголовное дело.

Следственный Комитет России сообщает, что по факту распространения в социальных сетях ложной информации о продаже населению защитных масок, которые поступили из Китая якобы в виде гуманитарной помощи, возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По данному делу задержана 38-летняя москвичка, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Она была доставлена в следственный отдел, где на первом допросе призналась, что действительно размещала данное видео, не соответствующее действительности, в своих аккаунтах в различных соцсетях. В скором времени женщине будет предъявлено обвинение.

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Видео: Следственный комитет России