В Бурятии на напавшего с камнями на медсестер обсерватора возбудили уголовное дело

Напавший на медсестер оказался 30-летним иностранцем.

На мужчину, который напал на медсестер обсерватора в Бурятии, завели уголовное дело.

Региональные следственные органы СКР по Республике Бурятия сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" после нападения на медработников обсерватора в селе Сотниково, куда были размещены граждане, прилетевшие из Китая. Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности инцидента, который произошел в лечебном учреждении.

Сейчас стало известно, что 16 мая 30-летний иностранец вместе с другими прилетевшими был помещен на 2 недели в обсерватор для прохождения самоизоляции. Спустя два дня мужчина стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия, и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в двух медицинских сестер. Прибывшие сотрудники полиции усмирили мужчину, после чего он был переведен в другой обсерватор, размещенный на базе одной из гостиниц в городе Улан-Удэ.

Видео: Instagram/ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ