В Бурятии медсестер обсерватора закидали камнями

На данный момент ситуация разрешилась.

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями и оскорбляли медсестер.

На странице в соцсетях Детской республиканской клинической больницы в селе Сотниково Бурятии, где развернут обсерватор, опубликовано видеообращение двух медсестер. На видео медсестры сообщили, что вынуждены ходить по 6 часов в защитных костюмах, но недовольные пациенты обсерватора оскорбляют их, закидали камнями, а от одного особенно агрессивного мужчины им пришлось убегать по лесу в защитных костюмах.

В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания. Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года.​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

Работники обсерватора обращались за помощью в полицию, но те лишь дистанционно составляли протоколы о нарушениях, а люди продолжали бесчинствовать.

На данный момент пациенты переведены в другой обсерватор, на некоторых из них составлены административные протоколы.

Видео: Instagram/ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ