В Бурятии медсестер обсерватора закидали камнями

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями и оскорбляли медсестер.
На странице в соцсетях Детской республиканской клинической больницы в селе Сотниково Бурятии, где развернут обсерватор, опубликовано видеообращение двух медсестер. На видео медсестры сообщили, что вынуждены ходить по 6 часов в защитных костюмах, но недовольные пациенты обсерватора оскорбляют их, закидали камнями, а от одного особенно агрессивного мужчины им пришлось убегать по лесу в защитных костюмах.
В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания. Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года. Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество.
ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ
Работники обсерватора обращались за помощью в полицию, но те лишь дистанционно составляли протоколы о нарушениях, а люди продолжали бесчинствовать.
На данный момент пациенты переведены в другой обсерватор, на некоторых из них составлены административные протоколы.
Видео: Instagram/ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ
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