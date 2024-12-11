В петербургском парламенте рассмотрят введение уголовной ответственности за фальсификат

Тенденция по фальсификации продовольственных и детских непродовольственных товаров имеет несколько причин.

В петербургский парламент внесли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за изготовление и продажу фальсифицированных товаров. Об этом 9 января рассказал депутат Андрей Рябоконь.

По мнению депутата, тенденция по фальсификации продовольственных и детских непродовольственных товаров имеет несколько причин. Во-первых, стремление производителей в условиях существенного повышения цен не делать свою продукцию дороже за счет качества. Во-вторых, действие моратория на проверки бизнеса, из-за чего у некоторых предпринимателей появилось ощущение вседозволенности.

Фальсификация товаров вредит здоровью граждан и становится угрозой национальной безопасности. За это нужно установить уголовную ответственность. Уверен, что без таких жестких мер остановить вал некачественной продукции, накрывающий нашу розницу, невозможно. Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента

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Фото: пресс-служба парламента Петербурга