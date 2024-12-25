Сотрудники Ленинградского зоопарка показали трапезу угольных черепах

В чужой тарелке, как водится, вкуснее.

Киперы Ленинградского зоопарка поделились видеозаписью трапезы угольных черепах. Из ее содержания следует непреходящая вселенская данность: как бы обильно стол не наполняли разнообразные яства, все кажется, что у соседа в тарелке еда будет повкуснее.

Одно из пресмыкающихся усердно пытается вырвать вкусный кусок прямо из соседского рта, но товарищ по вольеру сопротивляется попыткам избавить его от лакомства. В конце концов потерпевшая от нападок на ее еду черепаха вынуждена отстраниться от застолья и трапезничать в одиночестве – под надежной защитой собственного панциря.

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Видео: Ленинградский зоопарк