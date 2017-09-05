Ночью коммунальные службы Уфы ликвидировали последствия потопа

Из-за прошедшего накануне ливня Уфа ушла под воду

Накануне, 4 сентября, Уфу накрыло мощным ливнем. За два часа выпало 115 мм осадков, что в два раза превысило месячную сентябрьскую норму. Под водой оказались улицы, придомовые территории, дворы, первые этажи и подвальные помещения отдельных зданий.

Ливневые стоки не справлялись с потоками воды и мусора. Администрация города еще во время разгула стихии перевел коммунальные службы на круглосуточную работу. На ликвидацию последствий аномального дождя было выведено 300 единиц спецтехники и 1500 тысяч человек.

Жители города в социальных сетях делились фотографиями и видео с затопленных улиц. Больше всего пострадали дороги и автомобили. Местами уровень воды достигал окон в машинах. Бурные потоки падали вниз с эстакад.

Фото: ВК, ДТП и ЧП Башкортостан(Андрей Сорокин)

Видео: ВК, ДТП и ЧП Башкортостан