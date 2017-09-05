Тропический тайфун "Санву" затопил Северо-Курильск

В сети появилось видео бурных рек, которые из-за разгула стихии направились в город

На Северо-Курильск обрушился мощный тропический тайфун "Санву". Из-за разгула стихии прорвало плотину, и реки направились в город.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что уровень воды в городе поднялся мгновенно. Вот что пишет пользователь Instagram под ником mariya_kamch: "Это все тропический тайфун Санву. Как выяснилось, прорванная плотина, т.к. вода прибыла резко. Вид с улицы 60лет Октября в Северо-Курильске."

Во время тайфуна были повреждены линии электропередач, повреждены мосты и дороги, подтоплены придомовые территории и здания. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидации последствий урагана было задействовано 256 человек и 43 единиц спецтехники, из них от МЧС России – 125 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Северо-Курильск единственный населенный пункт на острове Парамушир, в котором проживает около 2,5 тысяч человек. Власти Камчатки обещали помочь Северо-Курильску пострадавшему от тайфуна.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из космоса, приближающегося к берегам Флориды урагана "Ирма" со скоростью 220 километров в час.

Ранее мы опубликовали фото и видео с затопленных улиц Уфы после мощного ливня, который обрушился на город накануне.

Видео: Instagram, mariya_kamch

Фото: Instagram, goodswallow